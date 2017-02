Na noite de sexta-feira (09/05), aconteceu a primeira noite do Prêmio de Cultura, realizado pela Secretaria Estadual de Cultura, no Parque Laje.

A premiação envolve dez regiões do estado do Rio de Janeiro: Costa Verde, Médio Paraíba, Baixada Litorânea, Centro Sul, Norte, Serrana, Metropolitana Rio, Metropolitana Baixada, Metropolitana Leste e Noroeste, a mesma divisão regional do Plano Estadual de Cultura. Destas, foram selecionados dez projetos onde um recebe o prêmio por votação popular e outros dois por meio do juri.

Na Baixada Fluminense, o vencedor do prêmio por votação popular é a Escola Livre de Cinema, com 7.075 votos. Aberta em 2006, é a primeira instituição de ensino de linguagem audiovisual da Baixada Fluminense. Entre as disciplinas, estão aulas de videoclipe, blognovela, introdução à narrativa de quadrinhos e dublagem. Há também cursos voltados para educadores que planejam inserir a linguagem cinematográfica em suas classes.

Os dois vencedores pelo juri foram a Folia de Reis do Oriente e o Meeting Of Favela – ambos de Duque de Caxias. Além de compartilharem a mesma cidade, os projetos também têm outros pontos em comum, como a cultura da resistência e a ausência de apoio de grandes empresas.

“A ideia [do MOF] nasceu há 10 anos”, explicou Cajá, organizador do MOF. “Mesmo sem patrocínios, realizamos diversas edições que atraem artistas de toda a América Latina”.

O representante da Folia de Reis do Oriente, Rogério, mostrou o peso dos 150 anos de existência do grupo, ao referir-se como membro da quinta geração da família Vicente de Moraes carregam a mesma bandeira, que veio de Minas Gerais, com o mestre Miguel Vicente de Moraes: “Pela primeira vez fiquei nervoso, na frente de vocês, lembrando dos meus antepassados. Estou na 5a geração, estou muito feliz em poder falar que nós fomos reconhecidos pelo Estado do Rio de Janeiro”.

Os outros indicados da Baixada Fluminense foram: Baixada Animada (São João de Meriti), Gambiarra Profana (Belford Roxo), Cineclube Mate com Angu (Duque de Caxias), Grupo Código (Japeri), Encontrarte (Nova Iguaçu), Movimento Enraizados (Nova Iguaçu) e Queimados Encena (Queimados).

Presente no evento, Fabio Mateus, produtor do Encontrarte, destacou o crescimento da economia criativa da Baixada, mesmo sob circunstâncias difíceis para seu desenvolvimento: “a premiação do MOF e da Folia de Reis do Oriente são razão de comemoração para os artistas da região. São dois grupos que resistem há muito tempo e desenvolvem um trabalho notável, e servem como exemplo da persistência do artista da Baixada Fluminense.”

“A Baixada Fluminense é um berço de grandes ideias, e a base da economia criativa do estado”.

– Fabio Mateus, produtor do Encontrarte

Durante a entrega do prêmio ao MOF, Cajá destacou: “Não se trata mais de grafite – somos o maior evento do mundo, como os nossos amigos mesmo dizem. Dedico este prêmio à Vila Operária e à Baixada”.

O apresentador da noite, Rafael Mike, explicou que “o resultado foi muito positivo para a Baixada, pois são dois movimentos que existem há anos e sem apoio. Espero que isso traga visibilidade a eles e principalmente para os projetos independentes na Baixada”. Mike teve o início de sua carreira artística também na Baixada Fluminense, e hoje lidera o Dream Team do Passinho. O grupo recentemente assinou com a Sony Music, e já tem projeção de alcance nacional.